Илья Зубов: "На Матчах звезд никогда не был, так что эмоций должно быть много"

Нападающий "Спартака" Илья Зубов отметил, что ждет много эмоций от предстоящего Матча звезд КХЛ в Казани.

КХЛ ранее объявила о том, что Зубов заменит на Матче звезд травмированного одноклубника Александра Хохлачева. Матч звезд пройдет в Казани 19 и 20 января.

Сегодня Спартак" в Балашихе со счетом 1:3 уступил "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Еще две игры у нас до Матча звезд, пока на них концентрация, но, конечно, приятно, что меня позвали, - цитирует "РИА Новости" Зубова. - Жаль, что Саня Хохлачев травму получил, он должен был ехать, желаю ему скорейшего выздоровления. Это будет первый раз для меня, никогда не играл на Матчах звезд, так что жду, что будет много эмоций от этого шоу, самых лучших эмоций.

​Хороший первый период провели, очень здорово играли, а потом что случилось – науке не известно, тяжело объяснить. Мы отдали инициативу и пропустили два гола, пришлось бежать отыгрываться, и получили третий. Личная статистика на втором плане, у нас задача – попасть в плей-офф.