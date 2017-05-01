Илья Зубов и Кемппайнен переходят в "Салават"

Нападающие Илья Зубов и Йоонас Кемппайнен переходят в "Салават Юлаев". Об этом "СЭ" заявил генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд. Также он отказался комментировать информацию о возможном расторжении контракта со шведским вратарем Никласом Сведбергом.

30-летний Зубов в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе "Авангарда", отметившись 17 (4+13) очками. Также на его счету шесть (3+3) очков в 12 играх плей-офф.

29-летний Кемппайнен в минувшем сезоне выступал за "Сибирь". Финн принял участие 60 матчах регулярки, набрав 23 (11+12) очка. (Евгений БЕЛОУСОВ)