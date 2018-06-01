Илья Воробьев: "Желаю "Вашингтону" победы, но "Вегас", конечно, удивляет"

Российский специалист Илья Воробьев, который сегодня был назначен главным тренером СКА исборной России, в интервью "СЭ" рассказал о предстоящей работе, векторе развития питерского клуба, чемпионате мира, а также поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

– Следите за финалом Кубка Стэнли?

– Конечно, слежу. Еще с олимпийской сборной ездили в Сочи в апреле в детский хоккейный центр, меня ребята спросили "Кому бы из наших хоккеистов вы пожелали победы в плей-офф НХЛ?". Я, конечно, сказал, что Саше Овечкину и его "Вашингтону". Так что желаю им победы. Жаль, что Женька Кузнецов получил травму, надеюсь, что она не настолько серьезная, как это смотрелось со стороны. В финале интересный хоккей – какой сэйв совершил Брэйден Холтби в концовке вчерашнего матча – он может стать ключевым в этом серии в психологическом плане. "Вегас", конечно, удивляет – многие специалисты не думали, что он в плей-офф выйдет, а в первый год уже в финале играет.

– В чем, на ваш взгляд, "фишка" "Вегаса"? Команда же играет в довольно простой хоккей.

– Первое – посмотрите, сколько матчей на "ноль" у Марка-Андре Флери, это фактор. Второе – они играют в интересный, компактный хоккей. Есть и недооцененные хоккеисты в плане раскрутки – Джеймс Нил, например. Много игроков не очень сильно распиарены. Случай с "Вегасом" крайне интересен, дает очень полезный пример. (Михаил ЗИСЛИС)