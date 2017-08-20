Илья Воробьев: "Задача одна, но не надо забывать, что мы перестраиваем команду"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев отметил, что команда находится в стадии перестройки. Однако, по словам наставника, задача от этого не меняется.

– Задача всегда одна. Вопрос в том, что не надо забывать, что мы перестраиваем команду. К гордости клуба – мы двух человек отправили играть в НХЛ, это наша работа, – цитирует Воробьева официальный сайт "Магнитки". – Планка одна, но мы привыкли за последние пять лет к одним моментам, сейчас надо понимать, в каком процессе мы находимся.