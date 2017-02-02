Илья Воробьев: "Я пока избегал удалений, но зарекаться не буду"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что старается не вступать в споры с арбитрами. По словам специалиста, несмотря на это, и у него бывают проколы.

– Недавно вы играли с "Динамо", и мне понравилось, как вы отнеслись к спорному решению арбитра. Демонстративно отвернулись, когда вся команда пыталась что-то доказать.

– Это точно было в той игре? Не помню, а раз так, то это было не наиграно, а я действительно погрузился в свои мысли. Смотрел, кого выпускать или что поменять. Говорю так потому, что пару раз я с судьями все-таки разговаривал. Даже в той игре.

– Сдерживаете себя в диалогах с ними?

– Трудно ответить. Мы же работаем вместе, и это надо учитывать. Но и у меня же были проколы.

– Какие?

– Помните, я во встрече с ЦСКА бутылку на лед бросил? Вы вообще почему эту тему поднимаете?

– Хочу обсудить дисквалификацию Петериса Скудры. Вроде бы не дрался, ничего не бросал в них, а получил четыре игры.

– Ситуации разные бывают. Работа у меня веселая, градус кипения высокий. Я просто пока избегал удалений, но зарекаться от них не буду. Опять же, если вспомнить выброшенную бутылку, то значит, меня нельзя назвать хладнокровным. (Алексей ШЕВЧЕНКО)