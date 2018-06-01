Илья Воробьев: "Вектор развития СКА немного изменился"

Российский специалист Илья Воробьев, который сегодня был назначен главным тренером СКА исборной России, в интервью "СЭ" рассказал о предстоящей работе, векторе развития питерского клуба, чемпионате мира, а также поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

– СКА потерял много звезд, ситуация чем-то похожа на что, было в "Металлурге". Как справиться с уходом Войнова, Ковальчука, Шипачева?

– Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги, и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду.

– То есть будете больше подтягивать и игроков из второй команды, такая установка есть?

– Да, есть. Будем смотреть перспективных ребят.

– Не беспокоит центральная линия СКА? Дацюку уже почти 40 лет, а кто за ним дальше?

– Появился Алексей Бывальцев, есть молодые хоккеисты, они должны выходить на новый уровень, становиться лидерами. И они с себя, и мы с них должны спрашивать больше, чем было раньше. Теему Селянне говорил, что нет различия "молодой или старый" по отношению к хоккеистами, есть "хороший или плохой".

– Вы уже представляете, как будет выглядеть первая пятерка СКА в новом сезоне?

– Конечно, представляю. Но пока не скажу (смеется). (Михаил ЗИСЛИС)