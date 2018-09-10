Илья Воробьев: "В простоте иногда сила"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над "Сочи" (3:1) в матче регулярного чепионата КХЛ.

– Была сделана работа над ошибками. Два периода очень прилично, третий – немножко по счету, немножко отпустили, но довели до победы.

– Если не секрет, в чем заключалась работа над ошибками?

– Секрет. Это внутренние дела команды. Разобрали то, что нужно делать лучше.

– У вас не первый матч начинает звено Каблукова. В чем их задача?

– Они хорошо двигаются и очень мощные ребята. Это задает хороший тон.

– В прошлый раз вы говорили, что надо играть проще.

– Действительно сыграли довольно-таки просто. В простоте иногда сила.

– Вы объединили в четвертом звене нападающих, не набравших пока ни одного очка (Кручинин – Бывальцев – Ли). Специально ли, и какие задачи вы перед ними поставили?

– У нас ротация состава. Так запланировано. Это и спортивный принцип, и определенное планирование.

– Когда мы увидим Наиля Якупова?

– Он уже катается. Как только физически будет готов – сразу увидите.