Илья Воробьев: "В дебютном матче Григоренко сыграл отлично"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Ладой" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что очень рад победе в таком матче. По мнению наставника "магнитки", игра напоминала американские горки.

- Игра напоминала по большей части американские горки, - приводит официальный сайт "Лады" слова Воробьева. - Рад, что ребята вытащили такой матч.

- Игорь Григоренко провел первую встречу за вашу команду, забил гол и сделал передачу. Какое впечатление он оставил?

- Учитывая, что он полгода не играл, то в общем-то все отлично. Будем смотреть дальше. Парень он c характером, и первый матч сыграл на нем. Будем смотреть со второго матча, а на этот раз он молодец.

- Проблем со здоровьем у него никаких нет?

- Судя по голу и передаче, нет.