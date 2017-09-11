Илья Воробьев: "Удаление Осалы? Бог судье судья"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над московским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда здорово сыграла в меньшинстве. По его словам, Игорь Григоренко не попал в состав на игру, потому что ему необходимо набирать кондиции.

– Получилась очень хорошая игра и по мобильности, и по борьбе, – сказал Воробьев. – Ребята – молодцы, здорово отыграли меньшинство, дотерпели и забили.

– Чем так был возмущен Осала, что отправился на скамейку штрафников за неспортивное поведение?

– Ничего критичного он не сказал. Он сказал арбитру: "Просыпайся, судья!" на своем русском. Бог судье судья.

– Почему не попал в состав Игорь Григоренко?

– Игорь не прошел с нами предсезонку, сыграл несколько матчей на характере, но ему нужно прибавлять в кондициях, поэтому сегодня и до этого он работал у нас с тренером. Григоренко пытается набирать форму во время чемпионата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)