Илья Воробьев: "У СКА нет комплексов"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3). Он отметил, что команда потеряла очки из-за необязательных ошибок.

– Хорошая боевая игра. Ребята работали, бились. Потеряли очки из-за необязательных ошибок.

– 3 поражения от ЦСКА подряд. Стоит ли говорить о комплексе ЦСКА у СКА?

– У нас нет комплексов.

– Херсли давно нет в составе.

– Он не играет по семейным обстоятельствам. Пока непонятно, когда вернется.

– СКА доминировал полтора периода. Что пошло не так?

– Доминировали. Но нужно было еще забивать.

– Дацюк допустил ошибку, ему не свойственную. Он не в своей тарелке?

– Нет. Паша играет, работает на команду.

ЦСКА одержал двенадцатую победу подряд, набрал 54 очка и закрепился на первом месте на Западе. СКА с 49 баллами располагается на второй строчке.

ЦСКА обыграл СКА и одержал двенадцатую победу подряд в КХЛ

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