Илья Воробьев: "У Будкина лицо похоже на другое место"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Ак Барса" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен действиями игроков соперника. Напомним, что после силового приема защитника Степана Захарчука игрок "Магнитки" Александр Будкин не смог самостоятельно подняться со льда.

– "Ак Барс" с победой, – сказал Воробьев. – Игра сегодня плей-оффовская была. Потеряли пару защитников. В итоге пришлось заканчивать в четыре с половиной (защитника – прим. "СЭ").

– Есть ли у вас какие-либо сведения о состоянии получивших серьезные травмы Денисова и Будкина?

– У одного лицо похоже на другое место... Другой поехал в больницу. (Юрий ШИРИНКИН)

Фото дня. Лужа крови на матче "Магнитки" и "Ак Барса" //

Захарчук разбил лицо Будкину силовым приемом. Видео