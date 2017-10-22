Илья Воробьев: "Специальной установки жестко встречать Захарчука не было"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (0:4) отметил, что без заброшенных шайб победить нельзя. Также он признался, что не давал установку играть жестко против Степана Захарчука, вернувшегося в строй после дисквалификации.

– Хочу поздравить "Ак Барс" с победой, - цитирует пресс-служба клуба Воробьева. - Не забивая ни одного гола, невозможно рассчитывать на успех здесь в Казани.

– Вы потеряли несколько защитников, есть свободная легионерская позиция. Нет желания вернуть Криса Ли?

– У меня много в этом сезоне желаний кого вернуть, но вот желания расходятся…

– В этом матче игроки "Металлурга" жестко встречали Степана Захарчука, вернувшегося в строй после дисквалификации. Была такая установка?

– Специальной установки не было. Захарчук играет жестко и против него играют жестко.

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