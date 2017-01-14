Илья Воробьев: "Спартак" был запредельно настроен"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Спартаком" (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил команду. Он отметил, что хоккеисты нашли силы и смогли переломить ход встречи, в которой уступали со счетом 0:3.

– Очень сложно для нас складывался матч, – приводит официальный сайт "Металлурга" слова Воробьева. – И ребята нашли в себе силы, вырвали победу у команды, которая была запредельно настроена. За это я благодарен ребятам.

– Сегодня целая тройка осталась вне заявки. С чем это связано?

– Мы хотели проверить других ребят.

– И вопрос в продолжение темы: какое впечатление оставили ребята?

– Кто-то лучше, кто-то хуже. Будем разбираться, смотреть видео. Пока все слишком свежо, очень эмоциональный матч.