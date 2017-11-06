Илья Воробьев: "Слишком молод для долгого отпуска"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев сказал, что пока не получал предложений от потенциальных работодателей. Специалист отметил, что намерен обсудить с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом перспективы продолжения работы со сборной России.
– Чем намерены заняться дальше?
– Сейчас я буду работать со сборной. После Кубка Германии, куда я еду с олимпийской командой, останусь там на пару дней, может быть, даже удастся вырваться к морю, но на этом все. Надо еще поговорить с Романом Ротенбергом по поводу дальнейшей работы в сборной.
– Вы открыты для предложений?
– Два дня после увольнения я был закрыт для них, но теперь, конечно, готов к новой работе. Не хотелось, чтобы отпуск затягивался. Я еще слишком молод для этого.
– Пока звонков не было?
– Но и номер телефона у меня сменился. Этот же корпоративный и принадлежит "Металлургу".
– Как же вам звонить-то?
– Различные мессенджеры привязаны не к номеру, а к "облаку". Так что найдут возможность связаться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)