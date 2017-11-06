Илья Воробьев: "Слишком молод для долгого отпуска"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев сказал, что пока не получал предложений от потенциальных работодателей. Специалист отметил, что намерен обсудить с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом перспективы продолжения работы со сборной России.

– Чем намерены заняться дальше?

– Сейчас я буду работать со сборной. После Кубка Германии, куда я еду с олимпийской командой, останусь там на пару дней, может быть, даже удастся вырваться к морю, но на этом все. Надо еще поговорить с Романом Ротенбергом по поводу дальнейшей работы в сборной.

– Вы открыты для предложений?

– Два дня после увольнения я был закрыт для них, но теперь, конечно, готов к новой работе. Не хотелось, чтобы отпуск затягивался. Я еще слишком молод для этого.

– Пока звонков не было?

– Но и номер телефона у меня сменился. Этот же корпоративный и принадлежит "Металлургу".

– Как же вам звонить-то?

– Различные мессенджеры привязаны не к номеру, а к "облаку". Так что найдут возможность связаться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Ильи Воробьева