Илья Воробьев: "СКА пропустил необязательные голы"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (3:2) заявил, что его команда пропустила необязательные шайбы во втором периоде. Специалист отметил морально-волевые качества своих хоккеистов, которые переломили ход встречи.

– Первый период был хороший, – приводит сайт СКА слова Воробьева. – Во втором пропустили необязательные голы, которые разберем. В третьем ребята сыграли на морально-волевых качествах, перешли на игру в три звена и вытащили матч.

– Уже третий матч Тихонов начинал 13-м нападающим. Почему?

– Мы так решили.

– Сыграет ли Дацюк с ЦСКА?

– Пара дней еще есть сейчас, пока рано говорить, сыграет он или нет.

– Звено Бывальцева может начать в таком же сочетании Евротур?

– Вероятность такая есть.

– Почему не ставите вместе Бывальцева и Ли?

– Они играли в Хабаровске вместе, а здесь они играют по отдельности.