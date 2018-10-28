Илья Воробьев: "Сегодня была такая "олдскул-атмосфера", как 15 лет назад"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (7:0) отметил, что атмосфера встречи в Вене напомнила ему атмосферу на играх в чемпионате Германии 15 лет назад.

Игра прошла в рамках KHL World Games. Впервые в истории КХЛ сама организовала проведение вынесенных матчей.

– Спасибо организаторам, что провели матч в Вене, спасибо болельщикам, что пришли, – цитирует "РИА Новости" Воробьева. – Это важно для лиги. Мы хорошую игру провели сегодня, команда работала в две стороны, забивала голы. Сегодня была такая "олдскул-атмосфера", как 15 лет назад, я на таких в Германии играл в свое время. Мне очень понравилась атмосфера.