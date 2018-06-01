Илья Воробьев: "Сборная и СКА единое целое? В первую очередь соблюдаем спортивный принцип"

Российский специалист Илья Воробьев, который сегодня был назначен главным тренером СКА и сборной России, в интервью "СЭ" рассказал о предстоящей работе, векторе развития питерского клуба, чемпионате мира, а также поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

– Сборная и СКА в глазах многих воспринимается как единое целое. Вы понимаете, как необходимо соблюдать баланс между интересами клуба и национальной команды, чтобы не получать обвинений в том, что вы тянете своих?

– Мы понимаем, как правильно вести себя в такой ситуации. В первую очередь соблюдаем спортивный принцип. У каждого есть свое понятие того, считать клубом базовым или нет. Сама формулировка должна звучать по-другому. Что такое "игрок сборной?" Он должен обладать определенной технической оснащенностью, более высокой, чем у обычного хоккеиста. Он должен оперативно принимать правильные решения, поскольку на уровне сборных все происходит на полсекунды – секунду быстрее. С этим надо справляться, не делая при этом ошибок и играть на две стороны – и в атаку, и в оборону. Речь идет о нападающих. Дальше уже можно прикидывать, под какие задачи звать того или иного игрока. Под первое звено, второе, большинство, меньшинство и так далее.

– Но в том же ЦСКА Светлаков и Окулов оставались в запасе и даже спускались в ВХЛ, хотя при определенных раскладах и по своему потенциалу могли претендовать на попадание в сборную. Это же негативный момент. Вы можете как-то повлиять на Никитина?

– Мы будем разговаривать, но вы думаете, что кто-то это делает, чтобы самому себе навредить или сборной? Возможно, хоккеист повел себя как-то не так или недорабатывает. (Михаил ЗИСЛИС)