Илья Воробьев: "Самсонов? У нас нет номинально первого вратаря"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Ладой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что сейчас в команде нет номинально первого вратаря. Он также добавил, что ожидает возвращения в основу к ближайшему выезду Ярослава Хабарова и Ярослава Косова.

– Молодцы ребята, что отстояли в первом периоде целых две минуты "3 на 5". Молодец Илья Самсонов, сыграл на ноль, – отметил Воробьев. – Очень много терпели сегодня, терпели и играли. Много молодых ребят в обороне было. Думаю, что они не подвели.

– Сегодня в очередной раз ворота вы доверили защищать Илья Самсонову и с таким выбором не ошиблись. Илья с каждой игрой сейчас прибавляет. Он сейчас номинально первый вратарь?

– Что значит номинальный? Нет у нас такого. Потом у нас игра с "Куньлунем", и мы будем думать, кто у нас в воротах. Вася Кошечкин работает и поддерживает форму. Тут не кто первый, кто второй, а важнее команда в целом.

– Сейчас в команде большой лазарет травмированных игроков. Успеет ли кто-то восстановиться к выезду?

– Мы очень надеемся, доктора работают. Сегодня первый раз катались Хабаров и Косов. Будем надеяться, что они будут в строю. (Юрий ШИРИНКИН)