Илья Воробьев: "Рад, что Кинэн вернулся в КХЛ"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что у него остались хорошие отношения с Майком Кинэном, который ранее тренировал "Магнитку". В новом сезоне канадец будет руководить "Куньлунем".

– В КХЛ вернулся Майк Кинэн. Теперь матчи с "Куньлунем" становятся для вас принципиальными?

– Я "Куньлунь" уже успел обыграть в плей-офф без Кинэна, а с Майком у нас остались хорошие отношения. Рад, что он снова будет работать в КХЛ. Увидимся мы с ним и сыграем друг против друга дважды уже на предсезонке – на турнирах в Сочи и Магниторске. Насколько я понимаю, он строит команду совсем по-другому, подписаны крепкие легионеры. Сейчас Кинэн проводит большой лагерь в Торонто, просматривает кучу игроков, собираясь подтягивать североамериканцев с китайскими корнями с прицелом под сборную. (Михаил ЗИСЛИС)

Полное интревью Ильи Воробьева