Илья Воробьев: "После реализации большинства "Магнитка" полностью контролировала ход матча"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (5:0) отметил, что команда слишком медленно начала первый период. По словам специалиста, после реализации большинства инициатива перешла на сторону хозяев, после чего они полностью контролировали ход встречи.

– Первый период мы начали медленно, видимо сказался тот момент, что только что вернулись из поездки и на следующий день уже играли, – приводит пресс-служба "Металлурга" слова Воробьева. – Наверное, "Динамо" были посвежее. Но потом мы забили удачно, затем реализовали большинство, а дальше все уже складывалось в нашу пользу, благодаря ребятам и Илье Самсонову.

– В первом периоде вкатывались долго, но потом очень понравился высокий темп на всем протяжении матча. Как удалось подготовить, мотивировать команду?

– На "Динамо" разве надо мотивировать? Это отличный соперник. На другие, может быть, и нужно мотивировать, но здесь это было не нужно.

– По Евгению Бирюкову ничего не известно?

– Шайба попала в горло, Женя поехал делать снимок. Дай бог, чтобы все обошлось.