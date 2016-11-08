Илья Воробьев: "Полным составом "Металлург" собрался только сегодня утром"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (2:1 Б) отметил, что команда провела сложную игру после перерыва. По словам специалиста, полным составом команда собралась только сегодня.

– Сложная игра после перерыва, первая всегда сложная – приводит официальный сайт магнитогорского "Металлурга" слова Воробьева. – Некоторые ребята у нас сегодня прилетели в восемь утра. Но мы нашли путь, заработали два очка.

– "Металлург" – лучшая команда в лиге по игре в большинстве, но последние три матча с ним не ладится. Почему так и почему реже стал выходить Семин в первой пятерке большинства?

– Давайте подумаем, он выходил в первой пятерке большинства три первые игры, а потом в первой давно не выходил. Пять на три он выходит. Мы полным составом только сегодня утром собрались, так что теперь будем работать над большинством.

– Сегодня дебютировал Будкин. Как оцените его игру?

– Нормально. На той роли, для которой мы его брали, он сыграл нормально.

– На буллитах вы поменяли вратаря перед третьим броском. Угадали или было тренерское чутье?

– Называйте, как хотите, вам виднее (смеется).