Илья Воробьев: "Почему не играли Бывальцев и Ли? У нас ротация"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над "Ак Барсом" (6:1) в матче за Кубок открытия 11-го сезона КХЛ.

- Часть первого периода не понравилась, в остальном сыграли нормально, - сказал Воробьев.

- Почему не играли Бывальцев, Ли?

- У нас есть ротация, решили, что сегодня пойдем в бой с этими игроками.

- Почему на лед вышел Михаил Мальцев и почему он играл на непривычной позиции на фланге?

- Вы сами знаете правила, должен играть лимитчик. Решили, что позиция центрфорварда важнее, и на нее поставили опытных игроков.

- Как вам игра защитника Артема Земченка? Может, в сборную его позвать?

- Он добавил в игре, но давайте не будем заглядывать далеко.

- Как Якупов?

- Играла команда. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)