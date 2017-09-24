Илья Воробьев: "Почему "Магнитка" много пропускает? У нас уехали три защитника, которые играли по 25 минут"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Сочи" (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что рад тому, что игроки вырвали победу в непростой для клуба ситуации. Он также добавил, что команде по-прежнему тяжело восполнить потерю трех ведущих защитников, уехавших этим летом за океан.

– Да, парни показали характер со своей стороны тоже, – сказал Воробьев. – Очень рады, что вырвали победу в такой довольно сложной ситуации. Прежде всего, очень важная моральная игра для нас.

– Что случилось во втором периоде с командой, когда после 3:0 позволили сравнять счет?

– Курьезный гол один, потом две индивидуальные ошибки.

– "Магнитка" в последних матчах достаточно много пропускает и находится в первой десятке по этому показателю. Причина в несыгранности или в чем-то другом?

– Причина есть, мы над ней работаем. Да, мы знаем нашу статистику. Она не самая надежная в этом году. Вы, наверное, в курсе, что у нас уехали три защитника, которые играли по двадцать пять минут, поэтому причина на лицо. (Юрий ШИРИНКИН)