Илья Воробьев: "По чьей вине не сыграл Кокарев? Что-то вы "петросяните"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (4:1) подчеркнул, что планирует использовать новичка команды Дениса Кокарева в первых двух звеньях. Выступавший за "Салават" Кокарев стал игроком "Магнитки" в результате трехстороннего обмена с участием ЦСКА.

– Хорошая встреча, – сказал Воробьев. – Здорово отыграли в меньшинстве, Вася (Кошечкин) нам очень помог. Терпели, работали и победили.

– Уже решили, в каких звеньях будете использовать Кокарева?

– В первых двух звеньях – однозначно. Мы решим, примем окончательное решение.

– По чьей вине сегодня не сыграл Кокарев?

– Какая еще вина? Что-то вы "петросяните". Произведен обмен, и Кокарев имеет право играть со следующего матча. Вины никакой нет, это договоренность. Будем считать, он не успел раздевалку поменять. (Вадим АМИНОВ)