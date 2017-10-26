20:31 | Хоккей — КХЛ

Илья Воробьев: "По чьей вине не сыграл Кокарев? Что-то вы "петросяните"


Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (4:1) подчеркнул, что планирует использовать новичка команды Дениса Кокарева в первых двух звеньях. Выступавший за "Салават" Кокарев стал игроком "Магнитки" в результате трехстороннего обмена с участием ЦСКА.

 
В Уфе магнитогорский &quot;Металлург&quot; прервал 3-матчевую серию поражений.Агония "Магнитки" закончена. Что дальше?

– Хорошая встреча, – сказал Воробьев. – Здорово отыграли в меньшинстве, Вася (Кошечкин) нам очень помог. Терпели, работали и победили.

– Уже решили, в каких звеньях будете использовать Кокарева?

– В первых двух звеньях – однозначно. Мы решим, примем окончательное решение.

– По чьей вине сегодня не сыграл Кокарев?

– Какая еще вина? Что-то вы "петросяните". Произведен обмен, и Кокарев имеет право играть со следующего матча. Вины никакой нет, это договоренность. Будем считать, он не успел раздевалку поменять. (Вадим АМИНОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий