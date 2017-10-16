Илья Воробьев: "Первые два гола "Магнитки" в большинстве предрешили исход матча со "Слованом"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (4:1) остался доволен судейством в этой встрече. Специалист также добавил, что первые два гола его команды в большинстве предрешили исход матча.

- Первые два гола, которые мы забили в большинстве, несколько предрешили исход матча, - сказал Воробьев. - Надо было уже доводить правильно и грамотно играть, что у нас неплохо получилось. Интересный момент для зрителей был - два видеопросмотра, причем по таким новшествам как "на шесть" и попадание в заградительную сетку. В принципе, все три гола были правильно и не засчитано судьями. Интересный момент, не часто такое бывает.

- Сегодня вы всех удивили многочисленными перетасовками троек. С чем это связано?

- В принципе, перестановки уже были в матче с "Витязем" после первого периода. Еще немного разбили, чтобы сделать игру более командной. Неплохо сегодня получилось.

- Сегодня Тимкин играл в большинстве, помог в двух голах. Как оцените его действия?

- За тем туда его и ставили, чтобы закрывал обзор вратарю. Сегодня он с этим здорово справился. (Юрий ШИРИНКИН)