Илья Воробьев - о СКА: "Вектор развития изменился, пришло время обновить команду"

Главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьев в первом интервью после назначения рассказал о переменах в петербургском клубе.
- СКА потерял много звезд, ситуация чем-то похожа на ту, которая была у вас в "Металлурге". Как справиться с потерей Войнова, Ковальчука, Шипачева?
- Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги, и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду. (Михаил ЗИСЛИС)
Сегодня Воробьев стал новым тренером питерского клуба и сборной России.
Если не Воробьев, то кто? Сборная и СКА получили главного тренера
Материалы других СМИ
sovmilitary
Царь-батюшка дал команду экономить деньги ГОСкорпораций, выделяемых на профессиональные команды. А по сути- на "игрушки" всех этих власть-деньгипридержавших ЕГО друзей.
12:05
xxx5
Давно пора молодняк подтягивать. И другим клубам тоже.
11:47