Илья Воробьев - о СКА: "Вектор развития изменился, пришло время обновить команду"

Главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьев в первом интервью после назначения рассказал о переменах в петербургском клубе.

- СКА потерял много звезд, ситуация чем-то похожа на ту, которая была у вас в "Металлурге". Как справиться с потерей Войнова, Ковальчука, Шипачева?

- Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги, и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду. (Михаил ЗИСЛИС)

Сегодня Воробьев стал новым тренером питерского клуба и сборной России.

Если не Воробьев, то кто? Сборная и СКА получили главного тренера