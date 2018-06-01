11:29 | Хоккей — КХЛ

Илья Воробьев - о СКА: "Вектор развития изменился, пришло время обновить команду"

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Главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьев в первом интервью после назначения рассказал о переменах в петербургском клубе.

- СКА потерял много звезд, ситуация чем-то похожа на ту, которая была у вас в "Металлурге". Как справиться с потерей Войнова, Ковальчука, Шипачева?

- Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги, и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду. (Михаил ЗИСЛИС)

Сегодня Воробьев стал новым тренером питерского клуба и сборной России

Если не Воробьев, то кто? Сборная и СКА получили главного тренера

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sovmilitary

Царь-батюшка дал команду экономить деньги ГОСкорпораций, выделяемых на профессиональные команды. А по сути- на "игрушки" всех этих власть-деньгипридержавших ЕГО друзей.

12:05

xxx5

Давно пора молодняк подтягивать. И другим клубам тоже.

11:47

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