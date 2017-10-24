Илья Воробьев - о матче с "Нефтехимиком": "Магнитка" пропускает легко, а забивает не очень"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (1:3) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что его команда пропускает легко, а забивает с трудом.

– "Нефтехимик" с победой, - цитирует пресс-служба "волков" Воробьева. - Сложная ситуация. Надо работать, выбираться из этого.

–Увидим ли мы прежнюю "Магнитку" и что для этого не хватает?

– Что для этого не хватает?.... Скажем, так, наверное, не хватает пять звезд, которые уехали. Мы сейчас другая команда. Будем работать.

– В какой момент "Металлург" мог переломить ход игры, и почему это не получилось?

– Хорошо отыграл в обороне "Нефтехимик", да и Ежов хорошо сыграл. Пропустили первый гол от конька – такое случается, второй – это результат персональной ошибки. Пропускаем легко, а забиваем не очень.