Илья Воробьев - о голе в меньшинстве: "Магнитку" услышали где-то сверху"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев поблагодарил команду за игру во втором матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА (3:1). По словам специалиста, "магнитка" выложилась на 120 процентов.
- Ребята молодцы, горжусь ими, - сказал Воробьев в эфире программы "Все на матч". - Они отдали много сил, бились на 120 процентов. Какие аспекты были важны? Много чего было важным.
- Как прокомментируете гол в меньшинстве, что случается не часто?
- Где-то сверху нас услышали.
- Сколько килограммов теряете за матч? У вас половина бутылки воды выпита.
- По-моему, я нормально сохраняюсь. Но иногда хочется пить.
- Какого развития ждать в Санкт-Петербурге?
- Такого же.
pushgun
Команде с медленными и менее мастеровитыми игроками, с тренером нытиком не остается ничего кроме как молиться кому то наверху. Сегодня помогло, но дальше так не будет.
21:38
краснобелов-спартаков
За провокацию, на которую поддался игрок Магнитки и был удален, СКА получили гранату в свои ворота. И поделом.
21:34
Vosstavshiy iz Bana-2
голос всевышнего величкина раздался сверху)
20:20
Смотрю и охудивляюсь
Вся страна видела, кстати
20:18
Смотрю и охудивляюсь
Обана, два матча магнитку возят, счет 1:1. Но СКА, конечно, за уши тащат, а то как же?!
20:18