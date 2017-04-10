20:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев - о голе в меньшинстве: "Магнитку" услышали где-то сверху"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев поблагодарил команду за игру во втором матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА (3:1). По словам специалиста, "магнитка" выложилась на 120 процентов.

 
Сегодня. Магнитогорск. "Металлург" Мг - СКА - 3:1. "Магнитка" сравняла счет в серии."Магнитку" возили лицом об лед. Но она выстояла

- Ребята молодцы, горжусь ими, - сказал Воробьев в эфире программы "Все на матч". - Они отдали много сил, бились на 120 процентов. Какие аспекты были важны? Много чего было важным.

- Как прокомментируете гол в меньшинстве, что случается не часто?

- Где-то сверху нас услышали.

- Сколько килограммов теряете за матч? У вас половина бутылки воды выпита.

- По-моему, я нормально сохраняюсь. Но иногда хочется пить.

- Какого развития ждать в Санкт-Петербурге?

- Такого же.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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pushgun

Команде с медленными и менее мастеровитыми игроками, с тренером нытиком не остается ничего кроме как молиться кому то наверху. Сегодня помогло, но дальше так не будет.

21:38

краснобелов-спартаков

За провокацию, на которую поддался игрок Магнитки и был удален, СКА получили гранату в свои ворота. И поделом.

21:34

Vosstavshiy iz Bana-2

голос всевышнего величкина раздался сверху)

20:20

Смотрю и охудивляюсь

Вся страна видела, кстати

20:18

Смотрю и охудивляюсь

Обана, два матча магнитку возят, счет 1:1. Но СКА, конечно, за уши тащат, а то как же?!

20:18

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