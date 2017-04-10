Илья Воробьев - о голе в меньшинстве: "Магнитку" услышали где-то сверху"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев поблагодарил команду за игру во втором матче финальной серии Кубка Гагарина со СКА (3:1). По словам специалиста, "магнитка" выложилась на 120 процентов.

- Ребята молодцы, горжусь ими, - сказал Воробьев в эфире программы "Все на матч". - Они отдали много сил, бились на 120 процентов. Какие аспекты были важны? Много чего было важным.

- Как прокомментируете гол в меньшинстве, что случается не часто?

- Где-то сверху нас услышали.

- Сколько килограммов теряете за матч? У вас половина бутылки воды выпита.

- По-моему, я нормально сохраняюсь. Но иногда хочется пить.

- Какого развития ждать в Санкт-Петербурге?

- Такого же.