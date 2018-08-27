Илья Воробьев о беспроигрышной серии СКА: "А что вы предлагаете?"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу в матче с "Сочи" (2:0) в турнире имени Николая Пучкова.

- Вчера мы от чистого сердца хотели порадовать публику в товарищеской игре, и сегодня несколько в том же ритме начали - не совсем правильно. Но дальше было все лучше и лучше, - цитирует тренера официальный сайт клуба.

- Причина того, что удалось забросить лишь в третьем периоде – Барулин?

- Барулин хороший вратарь, Костя всегда на своем уровне играет.

- Принципиально было сохранить за Шестеркиным сухарь?

- Старались, ребята еще втроем выстояли, и Игорь молодец, здорово отыграл.

- Не настораживает, что он пропустил столько буллитов?

- Нет.

- Сегодня забил Дергачев. Каким видите его роль в команде?

- Александр сегодня забил, молодец, конечно. Он только начинает играть после травмы. Будем смотреть.

- СКА еще не проигрывал в предсезонке. Не страшит ли это? Любая серия заканчивается.

- Ну, а что вы предлагаете?

- Как себя чувствует Якупов?

- Планируем, что он завтра сыграет.

Ранее на турнире СКА обыграл "Куньлунь" и "Авангард".