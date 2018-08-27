Илья Воробьев о беспроигрышной серии СКА: "А что вы предлагаете?"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу в матче с "Сочи" (2:0) в турнире имени Николая Пучкова.
- Вчера мы от чистого сердца хотели порадовать публику в товарищеской игре, и сегодня несколько в том же ритме начали - не совсем правильно. Но дальше было все лучше и лучше, - цитирует тренера официальный сайт клуба.
- Причина того, что удалось забросить лишь в третьем периоде – Барулин?
- Барулин хороший вратарь, Костя всегда на своем уровне играет.
- Принципиально было сохранить за Шестеркиным сухарь?
- Старались, ребята еще втроем выстояли, и Игорь молодец, здорово отыграл.
- Не настораживает, что он пропустил столько буллитов?
- Нет.
- Сегодня забил Дергачев. Каким видите его роль в команде?
- Александр сегодня забил, молодец, конечно. Он только начинает играть после травмы. Будем смотреть.
- СКА еще не проигрывал в предсезонке. Не страшит ли это? Любая серия заканчивается.
- Ну, а что вы предлагаете?
- Как себя чувствует Якупов?
- Планируем, что он завтра сыграет.
Ранее на турнире СКА обыграл "Куньлунь" и "Авангард".
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https://www.ska.ru/news/view/il-ia-vorob-iev-poslie-matcha-s-khk-sochi/