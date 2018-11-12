Илья Воробьев – о 17-летнем Подколзине: "Дебют с Гусевым и Дацюком – незабываемое в жизни"

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над "Автомобилистом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В игре дебютировал 17-летний Василий Подколзин, первый хоккеист КХЛ, родившийся в XXI веке.

– Ребята молодцы, выполнили план на игру, победили, – сказал Воробьев.

– Никита Гусев посоветовал Василию Подколзину два раза выдохнуть и ничего не бояться. Какие слова в произнесли, чтобы он поменьше нервничал?

– Конечно, он нервничал, ребята помогали ему. Перед игрой говорил ему, чтобы просто наслаждался обстановкой, ситуацией. Он очень хороший парень, был несколько раз на тренировках у нас. Вы знаете, как по своему возрасту играем – он там лучший. Его немножко потряхивало, но он молодец. Дебют с Гусевым и Дацюком – незабываемое в жизни.

– В первом звене вышел Карпов, а Якупов в третьем. Это экспромт?

– Нет, так решили. Мы же не на базаре, чтобы экспромт делать. Так наигрывали.

(Игорь Новиков)