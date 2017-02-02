Илья Воробьев: "Нет смысла менять состав, когда Мозякин столько забивает"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что команда не стала обновлять свой состав, потому что хорошо играет ее лидер Сергей Мозякин. По его словам, нападающий является сильнейшим игроком в России.

- Вам не кажется, что "Металлург" в этом году упустил хорошую возможность обновить состав после чемпионского сезона? По-прежнему вы с Сергеем Мозякиным. А что будет завтра, неизвестно.

– Предлагаете от него отказаться?

– Это было бы понятно.

– А сколько забил в этом сезоне Сергей?

– Сорок четыре.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Нет смысла искусственно обновлять состав, когда твой лидер по-прежнему в великолепной форме и является сильнейшим нападающим страны. (Алексей ШЕВЧЕНКО)