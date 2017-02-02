17:38 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Нет смысла менять состав, когда Мозякин столько забивает"

0
0
0

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что команда не стала обновлять свой состав, потому что хорошо играет ее лидер Сергей Мозякин. По его словам, нападающий является сильнейшим игроком в России.

 
Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья ВОРОБЬЕВ.Илья Воробьев: "Отказаться от Мозякина? Вы шутите? Посмотрите, сколько он забил"

- Вам не кажется, что "Металлург" в этом году упустил хорошую возможность обновить состав после чемпионского сезона? По-прежнему вы с Сергеем Мозякиным. А что будет завтра, неизвестно.

– Предлагаете от него отказаться?

– Это было бы понятно.

– А сколько забил в этом сезоне Сергей?

– Сорок четыре.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Нет смысла искусственно обновлять состав, когда твой лидер по-прежнему в великолепной форме и является сильнейшим нападающим страны. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ