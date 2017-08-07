Илья Воробьев: "Недоволен игрой "Магнитки" в большинстве"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Куньлунем" (3:1) на турнире Sochi Hockey Open отметил, что игра против Майка Кинэна не была для него принципиальной. Также специалист отметил, что хотел бы сыграть со сборной Канады в матче за третье место.

– Много играли в большинстве, – сказал Воробьев. – И недовольны своим розыгрышем лишнего. Хорошо, конечно, сыграл "Куньлунь". Но все равно недовольны. Есть над чем работать.

– С кем хотели бы сыграть в матче за 3-е место Sochi Hockey Open.

– Хотел бы, чтобы олимпийская сборная России вышла в финал. Так что остается Канада.

– Насколько принципиально для вас было обыграть Майка Кинэна?

– Мы вчера за совместным ужином решали, насколько это будет принципиальным. Я ответил на ваш вопрос?

– Какие варианты игры в большинстве вы держите в уме? Перевели Мозякина во вторую спецбригаду. Нет желания убрать Шауса с пятака? Или Эллисона перевести?

– У меня есть желание, чтобы они все быстрее играли, но мы над этим будем работать. Пока большинство, так сказать, "не кликает", но там есть моменты, просто надо проработать. Мы пока не так много времени уделяли этому аспекту на предсезонке. Сейчас будем больше. Варианты есть, но если я сейчас сразу начну паниковать и дергаться из-за двух игр – это тоже будет неправильно. Все равно это предсезонка. В том числе и для игроков, особенно для взрослых. (Игорь ЕРОНКО)