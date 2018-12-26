Илья Воробьев: "На Матчах Звезд главное – отличное настроение и праздничная атмосфера"

Главный тренер СКА Илья Воробьев, который стал главным тренером дивизиона Боброва на Матч Звезд в рамках Недели Звезд хоккея, которая пройдет с 12 по 20 января в Татарстане, прокомментировал данное мероприятие. В рамках соревнований пройдут матчи лучших представителей трех лиг.

– На Матчах Звезд главное – отличное настроение и праздничная атмосфера, – приводит официальный сайт КХЛ слова Воробьева. – Нам не так часто удается встречаться с коллегами по ходу сезона, и это мероприятие – прекрасный повод собраться вместе и постараться доставить радость болельщикам. Именно атмосфера, пожалуй, и запомнилась – не сомневаюсь, что и в Казани она будет замечательной.

Казань всегда была в числе лидеров нашего хоккея, "Ак Барс" – один из наиболее успешных клубов КХЛ. Приезжая в этот город, всегда ощущаю, как здесь любят и понимают хоккей, здесь продвинутая и гостеприимная публика. Желаю казанцам сохранять такую же любовь к своей команде.

Идея с девушками на тренерском мостике в прошлом году была прекрасной – они добавили изящества всему мероприятию, но с игроками держали себя достаточно строго, не давали расслабляться. Наверное, можно пойти еще дальше и пригласить на роль тренеров маскотов – наш Конь-Огонь точно прекрасно справится.