Илья Воробьев: "На Кубке мира буду ежедневно поддерживать связь с "Магниткой"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) отметил, что команде пока тяжело даются голы. Специалист будет ассистировать наставнику сборной России Олегу Знарку на Кубке мира в Торонто, но, по его словам, будет поддерживать регулярную связь со своей командой.

- Рабочая игра. Здорово Рига отработала, - цитирует официальный сайт "Магнитки" Воробьева. - Сейчас хоккей несколько видоизменился, в больше рабочую сторону – переработать, а не поиграть. Не самый фееричный стал хоккей, но он очень быстрый: давление, выход из-под давления, давление, выход из-под давления. Забили две в большинстве. Как вы видели, мы немного свое большинство поменяли. Сложно нам пока даются голы, но будем работать.

– Выход на большинство Войтека Вольски – импровизация или заготовка?

– Мы поменяли большинство. И вроде как неплохо сработали. Это была проблемная зона, ведь мы наносили достаточно много бросков, но те, которые в прошлом году заходили, – в этом году с ними сложно. Поменяли и неплохо сработали.

– Завтра отправляетесь в тренерский штаб сборной команды. Как будете поддерживать связь с командой?

– Каждый день. Skype, viber, whatsapp… Что есть еще современного? Вот так и буду поддерживать связь, буду переживать. Буду и там работать, и тут стараться помогать. Майк Пелино остается за меня. Такие вот дела.