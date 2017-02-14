10:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Мозякин не утомил бить рекорды, наоборот - пусть продолжает"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев заявил, что его не утомили рекорды форварда Сергея Мозякина, а также отметил, что за время их совместного выступления в "Химике" игрок изменился в лучшую сторону. В текущем сезоне 35-летний нападающий превзошел рекорд легендарного Бориса Михайлова, забросив 429-ю шайбу в чемпионатах страны, а также улучшил сезонный рекорд чемпионатов по набранным очкам – 84 (47+37).

– Скажите честно, вас Сергей Мозякин еще не утомил?

– А должен?

– Сколько можно рекорды бить?

– Ни разу не утомил, даже наоборот – пусть продолжает, пусть болельщиков радует, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева.

– Вам приходится день за днем про него на вопросы отвечать…

– Ничего страшного, уж справлюсь как-нибудь. Здесь важно понимать, что он не просто штампует рекорд за рекордом, он вселяет в команду уверенность, ведет ребят к победам.

– Вы ведь играли с Мозякиным в "Химике" десять лет назад. Он изменился за это время?

– Изменился в лучшую сторону. Он научился выигрывать. Это очень важный момент для хоккеиста, ключевой момент.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170214/1116299842.html

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