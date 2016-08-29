19:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Металлург" поздно прилетел с последнего выезда"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (0:2) посетовал на то, что его команда поздно прилетела с последнего выездного матча.

– Игра была до гола. Хорошая игра получилась.

– Насколько вы довольны игрой команды в движении, особенно первого звена? Показалось, что хоккеисты выглядели утомленными.

– Вообще, когда команда проигрывает, я много чем недоволен. Все мелочи важны, если речь идет о движении. Например, мы поздно прилетели с последнего выезда. Позже, чем рассчитывали. (Алексей МАКСИМОВ).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/

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