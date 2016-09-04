Илья Воробьев: "Металлург" допускал много брака в матче с "Амуром"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" со счетом 4:1 отметил настрой команды. "Магнитка" прервала серию из четырех поражений подряд.

– Хорошо, что наконец выиграли. Мы были мотивированы, да, но поначалу несколько неуверенно действовали, допускали много брака. Потом вроде стало получше.

– Уже третий матч подряд вы не ставите в состав Косова и Потехина. Это ротация состава или есть другие причины?

– Понимаете, когда они будут играть на сто процентов, показывать то, что они действительно могут показывать, в каждом отрезке, в две стороны, - приводит слова Воробьева официальный сайт "Магнитки". - Сейчас уже нет такого хоккея, что ты в одну сторону забил в моменте, а в обратную ты не отбегал. Вот когда они до конца вырастут, выйдут на совершенно другой уровень – вот тогда они будут играть.