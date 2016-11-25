Илья Воробьев: "Матч с "Витязем" ребята вытащили "на жилах"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев остался доволен победой над "Витязем" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он поблагодарил своих подопечных за проявленную волю.

– Хорошая игра. Я благодарен сопернику, благодарен нашим ребятам, – цитирует официальный сайт "Металлурга" Воробьева. – Мы сыграли за 18 дней 9 игр с хорошими командами, плюс перелеты и переезды. Ребята молодцы, уже "на жилах" вытащили.

– Сегодня матч войдет в историю отечественного хоккея. 450 и даже 451 гол Мозякина. Таких высот никто не достигал. Что можете сказать по этому поводу?

– Я могу сказать, что Сергей – это что-то такое невообразимое, величина! Самое интересное, хочу заметить, что он как человек очень хороший, семья, дети, воспитание. Очень приятно с ним работать, у него очень много положительных качеств кроме того, что он такой мастер в игре.

– Сегодня Ярослав Косов сыграл лишь одну смену. Что с ним?

– У него нос сломан… Сотрясение. Прилично там. Сейчас в списке травмированных будет. Это хоккей – контактный вид спорта.

– В прошлом сезоне взяли Александра Семина, но в этом году у него не так много очков, хотя, казалось бы, он должен решать большие задачи. Как оцениваете его игру?

– У Саши пока многое не получается, но мы надеемся, что он выберется из этой ямы по очкам. Но для меня главное – чтобы вся команда играла и выигрывала.