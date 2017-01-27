Илья Воробьев: "Матч с "Динамо" - хорошая проверка в конце регулярного чемпионата"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Динамо" (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда показала хорошую командную игру. По словам Воробьева, этот поединок – хорошая проверка, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Мы знали, что "Динамо" на подъеме и всех обыгрывает, поэтому серьезно готовились, – подчеркнул Воробьев. – Игра получилась интересная. Хорошая проверка в конце регулярного чемпионата. И отмечу очень хорошую командную игру.

– Нет ощущения, что Кошечкин иногда играет слишком рискованно: с первым пасом, за воротами?

– Вратарей давайте не будем трогать. Это отдельная тема для разговора.

– Будет ли в последних матчах получать шанс Самсонов?

– Самсонов будет играть.