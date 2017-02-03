Илья Воробьев: "Матч против СКА стал прекрасной рекламой хоккея"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над СКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что у форварда Евгения Тимкина небольшое повреждение. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".

– Я думаю, что долго этот матч будут крутить по разным хоккейным программам и телеканалам, – цитирует сайт "Металлурга" Воробьева. – Это была прекрасная реклама хоккея. Много голов. Очень хорошие команды и очень интересный хоккей.

– Можно ли назвать этот матч своеобразным "Матчем всех звезд"? Ведь поиграли прекрасные шестьдесят минут, поиграли в овертайме в интересном формате, и много буллитов на исполнение.

– Матч звезд прошел, но было классно.

– Евгений Тимкин не доиграл матч. Повреждение?

– Ну да, небольшое повреждение.

– Серия буллитов настолько затянулась, что соперник вернул в ворота Коскинена. Был ли у вас соблазн вернуть Кошечкина?

– Нет, решили до конца дать играть Илье.