Илья Воробьев: "Матч "Металлург" – "Салават" – отличная реклама для хоккея"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта встреча стала отличной рекламой для КХЛ. По словам Воробьева, на льду сошлись две классные, играющие команды.

– Я думаю, что это был классный, "плей-оффовский" матч, – приводит официальный сайт "Металлурга" слова Воробьева. – Играли две очень хорошие команды. Думаю, что это отличная реклама и для хоккея, и для Континентальной хоккейной лиги.

– У вас после игры в Новокузнецке была дилемма – кого ставить в ворота?

– Нет, не было.

– Потехин и Косов получили свое время в Новокузнецке. Будут ли они и дальше выходить, в этой домашней серии?

– Будут. Будем смотреть. Надо показывать что-то. Выходить… Давайте я выйду. А показывать – это другое дело.

– При счете 2:0 не обидно упускать такой победный результат за 24 секунды?

– Обидно, но это хоккей. Да, 24 секунды перевернули ход матча. Немного рано убежали во второй гол. Опять же – на поле были две классные, играющие команды. Если даже возвратиться в прошлый плей-офф – это было загляденье, такие матчи смотреть. И сегодня тоже был классный хоккей.