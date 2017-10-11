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Илья Воробьев: "Магнитогорский "Металлург" проиграл из-за индивидуальных ошибок"


Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Амура" (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что индивидуальные ошибки сказались на результате. По мнению наставника, в первых двух периодах у его подопечных было преимущество.

- Соперника с победой, - приводит официальный сайт дальневосточников слова Воробьева. - К сожалению, индивидуальные ошибки не дали нам увезти больше, чем одно очко. В первых двух периодах у нас было преимущество. А в третьем периоде свои шайбы не забили, а ошибки сделали. Дважды теряли преимущество в две шайбы именно из-за индивидуальных ошибок.

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https://www.hcamur.ru/news/amur/vremya-novykh-istory.html

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