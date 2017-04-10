Илья Воробьев: "Магнитку" услышали сверху"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы во втором матче финала Кубка Гагарина над СКА (3:1, 1-1) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Горжусь своей командой – молодцы, выстояли через "не могу", – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Воробьева. – Отдали очень многое, очень многое сделали.

– После игры прозвучало мнение, что "Металлург" был не очень готов к первому периоду?

– СКА неплохая команда, как вы знаете. Там подобрано очень много качественных игроков. А игра судится по тому, какой счет в итоге на табло.

– Сегодня только один раз "Металлург" играл в большинстве, а победную шайбу забросил в меньшинстве. Бальзам на сердце?

– Да, нас услышали сверху.

– После прошлого матча вы говорили о неких обстоятельствах, которые если не изменятся, то у команды мало шансов. Сегодня вы всем довольны?

– Сегодня мы уже о прошлом матче не говорим. Сегодня мы довольны победой.

– С чем связан перевод Семина в третье звено и как оцените его игру?

– Он с командой играет. А перевел – потому что надо было.