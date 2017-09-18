Илья Воробьев: "Магнитке" просто не хватило сил в третьем периоде"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (3:5) отметил, что команда проводила пятую игру на выезде, из-за чего хоккеистам не хватило сил. "Магнитка" в этой встрече выигрывала со счетом 3:0, но пропустила пять шайб в третьем периоде.

- Поздравляю "Динамо" с победой, - приводит пресс-служба минчан слова Воробьева. - У нас пятый матч на выезде: потерпели поражение от "Локомотива", СКА... Команде просто не хватило сил в третьем периоде.