Илья Воробьев: "Магнитке" надо было дать новый импульс - неплохо получилось"

Главный тренер магнитогорского “Металлурга” Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:1) подчеркнул, что ему понравились второй и третий периоды в исполнении свой команды. Наставник также отметил игру Ярослава Хабарова, который вернулся после травмы.

– Два периода понравились, – сказал Воробьев. – Первый период мы сыграли слабо, а второй и третий хорошо. Ребята отдавались, ребята бились.

– Со второго периода пошли перестановки в звеньях. Это следствия первого периода?

– Да, это есть следствия первого периода. Команде надо было дать новый импульс – неплохо получилось.

– Как оцениваете возвращение в строй Ярослава Хабарова?

– Когда возвращаешься и забивает гол, то, конечно, молодец. (Юрий ШИРИНКИН)