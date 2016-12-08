Илья Воробьев: "Магнитка" вытащила игру против "Адмирала"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (5:3) отметил, что в третьем периоде команда смогла выполнить игровое задание лучше, чем во втором игровом отрезке. По словам специалиста, хоккеисты в сложной ситуации не переставали бороться, что и стало одной из причин успеха.

– Благодарен ребятам за то, что вытащили игру, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. – Смогли в сложной ситуации после второго периода не переставать бороться и выполнили игровое задание лучше, чем во втором игровом отрезке.

– Неожиданный ход для всех – Крис Ли на точке вбрасывания. И это при том, что у центральных неплохо сегодня получалось. Как родилась эта идея?

– Вы же знаете, что Крис раньше играл центрального нападающего, до перевода в защитники. Сегодня здорово отыграл Райт у соперников, а у Коваржа сегодня не шло против него, и именно на большинство мы сделали такую замену.

– Как сегодня готовились к игре вратаря соперников Бобкова, который традиционно хорошо играет против "Металлурга"?

– Ну да, у нас сегодня шаг вперед – удалось ему забить.