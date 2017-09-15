Илья Воробьев: "Магнитка" в матче против СКА выглядела лучше соперника"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ) отметил, что остался недоволен игрой нападающего Ярослава Косова. Специалист также добавил, что форвард Мэтт Эллисон пропустил сегодняшнюю встречу из-за отравления.
– Очко мы взяли, немногим это удается в матчах со СКА, - цитирует "СЭ" Воробьева. - По игре, считаю, были лучше, но пропустили пару полукурьезных голов, пришлось отыгрываться в концовке. Хорошо, что ребята показали характер. Ну и удаление – такое.
– Почему Косов пару смен сыграл в первом звене, а потом был заменен на Григоренко?
– Не устраивало, как он в первой смене играл. Тем более ему хорошо от Зубарева прилетело.
– А что с Эллисоном?
– Он отравился. (Гоша ЧЕРНОВ)
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Tribunal Z
Нисколько не лучше. Магнитке повезло. К слову о судействе, не надо песен петь что СКА судьи помогают! Сегодня как раз в этом убедились что порой помогают всем кроме СКА, СЧИТАЮТ ЧТО АРМЕЙЦЫ И ТАК ВЫИГРАЮТ, А ВОТ ПОМОЧЬ СЛАБЫМ КАК ТО НАДО. Допомогались. СКА оставили троём против пятерых играть. Ну и в концуе Магнитка просто отскочила. Взяли очко, считаю что незаслуженно. СКА по игре был лучше и хоть минимально но должен был выигрывать. В чём не откажешь так это в характере Магнитке. И ещё, научитесь кто нибудь забивать кроме Мозякина, ну не будет его, заболеет, ногу сломает, что делать то будете?
23:49 15 сентября