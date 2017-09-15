Илья Воробьев: "Магнитка" в матче против СКА выглядела лучше соперника"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 ОТ) отметил, что остался недоволен игрой нападающего Ярослава Косова. Специалист также добавил, что форвард Мэтт Эллисон пропустил сегодняшнюю встречу из-за отравления.

– Очко мы взяли, немногим это удается в матчах со СКА, - цитирует "СЭ" Воробьева. - По игре, считаю, были лучше, но пропустили пару полукурьезных голов, пришлось отыгрываться в концовке. Хорошо, что ребята показали характер. Ну и удаление – такое.

– Почему Косов пару смен сыграл в первом звене, а потом был заменен на Григоренко?

– Не устраивало, как он в первой смене играл. Тем более ему хорошо от Зубарева прилетело.

– А что с Эллисоном?

– Он отравился. (Гоша ЧЕРНОВ)