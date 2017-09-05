Илья Воробьев: "Магнитка серьезно готовится к "Адмиралу"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" отметил, что команда серьезно подготовилась к этой встрече. По его словам, важно совладать с собственной психологией.

– Будем надеяться, что ребята немного раскрепостились после победы над "Барысом", – цитирует Воробьева пресс-служба "Магнитки". – Но все равно все приходит через работу. Надо продолжать работать, и работать еще больше.

Мы готовились к тому, что Игорь Бобков будет играть в воротах гостей. Но на раскатке его не было, не знаем, что там. Он действительно здорово играл с нами все матчи, кроме последнего.

"Адмирал" – неудобный для "Металлурга" соперник? Сейчас на самом деле все неудобные. Готовимся очень серьезно. Будем играть и биться. Мы должны справиться в первую очередь со своей психологией.