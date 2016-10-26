Илья Воробьев: "Магнитка" облетела за шесть дней вокруг света"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Кузней" (3:2) признался, что его игрокам сложно было перестроиться после затяжной серии перелетов. Специалист также отметил, что перед встречей с клубом из Новокузнецка тренерский штаб провел тренировку по желанию.

– Так получилось, что мы нормально полетали – за шесть дней вокруг света облетели, – приводит пресс-служба магнитогорской команды слова Воробьева. – Поэтому сложновато ребятам было перестроиться, войти в ритм. И вот такой первый гол очень опасен – когда ты его забиваешь, сразу дает такое видимое преимущество, которое лишь видимое.

– Несмотря на все эти длительные перелеты, задержки и прочее – команда достаточно неплохо двигалась. Было много брака в передачах, но само движение весьма неплохое. Это следствие восстановительных мероприятий или настроя?

– Знаете, мы вчера сделали тренировку по желанию, но я был удивлен, потому что очень много ребят пришло. Поэтому восстанавливались через работу.