Илья Воробьев: "Магнитка" не смогла вернуться в игру после четвертой пропущенной шайбы"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Салавата Юлаева" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда пропустила две необязательные шайбы в первом периоде. На вопрос о том, может ли его команду усилить Яромир Ягр, специалист ответил, что нападающий старше его.

– Необязательно пропустили первые две шайбы. Сложно пришлось в такой ситуации, – отметил Воробьев. – Ребята бились. Но после пропущенной четвертой шайбы уже не смогли вернуться.

– 0:2 в первом периоде для такого соперника – большая фора.

– Да, большая. Мы предупреждали ребят про игру "Салавата", про их атаки с хода.

– Вашу команду может усилить Яромир Ягр?

– Сложный вопрос. Он старше меня. (Вадим АМИНОВ)